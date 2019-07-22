دنيا سمير غانم تنشر فيديو من كواليس حفل ختام "أمم أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن مقطع فيديو لها من حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بـ"ستاد" القاهرة الدولي ونشرت دنيا فيديو من الكواليس عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه قبل صعودها على المسرح. وأحيت دنيا سمير غانم حفل ختام كأس الأمم الأفريقية وسط استعرض مبهر، قبل انطلاق مباراة الجزائر والسنغال، وقدمت أغنية "وأدينا النهاردة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، خلال الاحتفالية التي أقيمت

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