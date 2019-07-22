نجوى كرم لـ "الخليج 365": فخورة بالغناء على مسرح طلال مداح وماجد المهندس يترنم بأعمال الزمن الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 02:23 مساءً - على مسرح الفنان الراحل طلال مداح، الصرح الشامخ، سهرت أبها البهية في ليلة غنائية طربية، امتزج فيها العبق اللبناني الأصيل بالأغنية السعودية الجميلة وأصالة الجنوب العريق.

حيث شهدت مدينة أبها حفلة غنائية ضمن حفلات "موسم صيف عسير"، أحيتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان ماجد المهندس وسط حضور جماهيري غفير، اكتظت به جنبات المسرح، إذ نفدت تذاكرها في وقت قياسي من طرحها.

ووُجِدَت الفنانة نجوى كرم في أبها قبل الحفلة بيوم واحد، حيث حضرت يوم السبت، وكان في استقبالها في مقر إقامتها منسوبو "روتانا".

ولم تُجرِ نجوى بروفاتٍ على مسرح طلال مداح، واكتفت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أنطوان الشعك بوضع اللمسات الصوتية قبل الحفلة بساعات، بينما وُجِدَ ماجد المهندس قبل المناسبة الفنية بليلة واحدة، وأجرى بروفاته حتى ساعة متأخرة من الليل بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي رافق المهندس في حفلاته الأخيرة.

وتزيَّن المسرح قبل انطلاق الحفلة بصورة الفنانين ماجد ونجوى، وحضرت الجماهير إليه باكراً، واستقبلت نجوى بعاصفة من الترحيب فور اعتلائها خشبة المسرح.

وبادلت الفنانة نجوى كرم، التي ظهرت بإطلالة جميلة، الجمهور السعودي الحب بالحب، ثم صدحت بعمل وطني، أهدته للجمهور عربون محبةٍ وتقدير، حمل عنوان "الله يأخذ بيد السعودية"، وبعد انتهائها من غنائها، خاطبت الحضور قائلةً: "مساء الخير. لي الشرف بأن أكون أول فنانة عربية تقف على مسرح الفنان الراحل طلال مداح. من وطني الحبيب لبنان، أحمل معي صوتاً، أتمنى أن يزرع الفرحة في قلوب الجميع".



هذا ما أكدته نجوى كرم لـ "الخليج 365"

نجوى كرم



كشفت الفنانة نجوى كرم لـ "الخليج 365" عن سعادتها بالوجود في مدينة أبها، لأن الفنان الراحل طلال مداح عزيزٌ على قلوب الكل، وقالت: "فخورة بأن أكون أول فنانة عربية تغني على مسرح الراحل طلال".

وحول ردود الفعل على وجودها في مسرح طلال مداح، قالت: "سعيدةٌ جداً بالوجود في السعودية بعد الحفلة التي قمتُ بإحيائها أخيراً في المنطقة الشرقية".

كما تحدثت نجوى لـ "الخليج 365" عن حفلاتها في السعودية، حيث غنَّت في العلا، ثم "موسم الشرقية"، قبل أن تحل ضيفة كبيرة على أبها، مشيدةً بالانفتاح الثقافي والفني الذي تشهده السعودية حالياً، قائلةً: "نحن مع هذا الانفتاح الرائع والجميل، ومع الحب الكبير. نحن فرحة ونسمة صغيرة، نحاول أن نزرعها في قلوب الناس".

أيضاً، تطرقت إلى المشهد الثقافي والفني في عسير، وأثنت على ما وجدته من استقبال رائع وضيافة جميلة، قائلةً: "لم أتفاجأ بذلك أبداً فهذا من شيم الشعب السعودي". مؤكدةً في ختام حديثها، أن وقفتها على مسرح طلال مداح ستكون امتداداً لوقفات فنية مستقبلية، متمنية أن تكون أبها محطةً سياحيةً لكل حب وعطاء.



نجوى تلهم الجمهور السعودي



كعادتها في حفلاتها، قدمت نجوى أجمل أغاني "الدبكة اللبنانية"، وأشعلت الحضور حماساً وسعادةً، إذ تفاعل الجميع بشغف كبير مع الأعمال اللبنانية، والنغم والصوت الجبلي، والمواويل الأصيلة، وتراقصوا معها، وقابلوها بترحيب منقطع النظير.

أيضاً قدمت نجوى أعمال "الميدلي"، ما زاد المسرح توهجاً، حيث ترنمت بباقة من أغاني التسعينيات والألفية الجديدة التي وجدت تفاعلاً كبيراً، ورسمت البهجة والسرور في نفوس الجمهور السعودي.

وقد أدهشت نجوى الحضور بأدائها الرائع، حيث غنَّت للحب والحياة على مدى ساعة ونصف الساعة في أجواء طربية واستعراضية.

وخاطبت نجوى الجمهور بإعجاب واندهاش، قائلةً: "يا ليت حدا منكم يقرصني حتى أحس بجد إني في السعودية بيناتكم". في إشارة إلى سعادتها الكبيرة بالجمهور السعودي.



ماجد يغني لفوزي محسون

ماجد المهندس



ظهر الفنان ماجد المهندس بشكل مميز في إطلالته الأولى على مسرح طلال مداح، كما أنها المرة الأولى التي يغني فيها ماجد بمدينة أبها.

وقد وجد ترحيباً كبيراً فور اعتلائه المسرح، وبدأ وصلته، بقيادة المايسترو مدحت خميس، بأغنية "ما صدقت نتلاقى"، ثم أطرب الجمهور بأجمل الأغاني السعودية الخالدة، حيث تغنَّى لعمالقة الفن السعودي، منهم الفنان فوزي محسون، الذي غنَّى له "من بعد مزح ولعب"، الأغنية التي قام بأدائها أيضاً الفنان الراحل طلال مداح وعدد من كبار الفنانين السعوديين.

بعدها، صدح المهندس بعدد من الأعمال المنوَّعة، منها الأغنية العدنية "يا ليالي"، متنقلاً بين الأعمال القديمة والجديدة.

كذلك، قدَّم باقة من أعماله الجديدة التي طرحها أخيراً، وسط تفاعل كبير من الحضور، خاصةً حينما تغزَّل بالجنوب بأغنية "جنوبي نثر همه"، نظراً لما تعنيه هذه الأغنية لمواطني المنطقة الجنوبية عامةً، وأبها بشكل خاص.

وأطرب المهندس محبيه وعشاق فنه الأصيل على مدى ساعتين متواصلتين.

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ماجد المهندس ونجوى كرم.. ثنائية مميزة في حفلات السعودية



بعد نجاح الحفلة الجماهيرية التي جمعت ماجد المهندس، ونجوى كرم في "موسم الشرقية" مارس (آذار) الماضي، كرر الفنانان التجربة مجدداً عبر "حفلات السعودية"، وهذه المرة في "موسم صيف عسير"، وتحديداً على مسرح طلال مداح.

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها المهندس وكرم للغناء معاً للجمهور السعودي، وقد جاءت الحفلة بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات.



مقتطفات من الحفلة:

حظيت الفنانة نجوى كرم باستقبال كبير من الجمهور السعودي وبادلتهم نجوى الحب بالحب.

أشعلت نجوى جنبات مسرح طلال مداح بالدبكة اللبنانية وأغاني "الميدلي" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نفدت تذاكر الحفلة في وقت قياسي نظراً للجماهيرية التي يتمتع بها المهندس وكرم.

تعد هذه الحفلة الأولى التي تجمع ماجد ونجوى في أبها وتحديداً على مسرح طلال مداح.

تعد نجوى كرم أول فنانة عربية تغني على مسرح طلال مداح.

لم يقدم ماجد المهندس أي تصريح لوسائل الإعلام، واكتفى بالصور التذكارية.

استمرت الحفلة نحو أربع ساعات.

التقى ماجد المهندس ونجوى كرم، سالم الهندي خلف الكواليس بعد نهاية وصلة نجوى وقبل مغادرتها مقر المسرح.

قدمت نجوى الأغنية الوطنية للجمهور السعودي في بداية ونهاية وصلتها.

قدَّم ماجد ونجوى لوسائل الإعلام سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا.

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