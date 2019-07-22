بريانكا شوبرا تدخن على متن يخت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 02:23 مساءً - رصدت كاميرات "الباباراتزي" نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra على متن يخت، برفقة زوجها نيك جوناس Nick Jonas والعائلة.



وفي التفاصيل، بعد أن كانت بريانكا قد شفيت من مرض الربو، الذي عانت منه في السابق، رصدتها كاميرات الإعلام وهي تستمتع بالدخان على يخت مع أسرتها.



وتظهر بريانكا على متن اليخت وهي تدخّن، بينما تبدو والدتها "مادو شوبرا"، وزوجها مغني البوب نيك جوناس؛ يستمتعان بالسيجار، وهما يجلسان إلى جانبها على اليخت.

بريانكا شوبرا تدخن على متن اليخت





صورة بريانكا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على "إنستقرام وتويتر"، حيث تداولها الكثير من جمهورها الذين تابعوها العام الماضي، خلال حملتها للوقاية من مرض الربو، إلا أن ذلك لم يمنعها من التدخين.



كما أن بريانكا دعمت حملة لمكافحة التلوث، خلال مهرجان ديوالي العام الماضي، والاستمتاع بالألعاب النارية أثناء زفافها في ديسمبر من العام الماضي.



يشار إلى أن بريانكا احتفلت مؤخراً بذكرى ميلادها الـ37 يوم 18 تموز/يوليو، وقد تلقت الكثير من عبارات المعايدة من زملائها النجوم، جاء أهمها:

معايدة كاترينا لبريانكا





النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif نشرت صورة لبريانكا على "إنستقرام"، وعلقت عليها بالقول: "كل عام وأنتِ بخير بريانكا، كل الحب والقوة والدعم لك".



النجم أنيل كابور Anil Kapoor علّق بأجمل العبارات لمعايدة بريانكا بالقول: "إن معرفتك والعمل معاً كانا دائماً من دواعي سروري المطلق، أتمنى لكِ الكثير من الحب والابتسامة الدائمة في حياتك".



مادهوري ديكسيت Madhuri Dixit عايدت بريانكا بالقول: "كل عام وأنتِ بخير بريانكا الجميلة، كوني دائماً مشعة ومتألقة ومسلية في الشاشة الصغيرة وخارجها، أحبكِ دائماً".

نجمة بوليوود بريانكا شوبرا

النجمة عليا بهات Alia Bhatt قالت: "كل عام وأنتِ بخير PC، المزيد من الإبهار، وأن تكوني مصدر إلهام مستمر للفتيات في جميع أنحاء العالم، أتمنى أن يكون لديكِ يوم جميل، مع الكثير من الضحك".



النجمة سونام كابور Sonam Kapoor شاركت على "إنستقرام" بعض العبارات لمعايدة بريانكا بالقول: "كل عام تزدادين تألقاً وارتفاعاً في مستواكِ، ومع هذا العام واليوم لديكِ يوم خاص بكِ، أتمنى لكِ عاماً رائعاً ومستقبلاً باهراً... قبلاتي وحبي لكِ".