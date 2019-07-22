شاهد: محمد عبده يزور الموسيقار غازي علي للاطمئنان على صحته

وثق مقطع فيديو وصور زيارة الفنان محمد عبده للموسيقار غازي علي في المستشفى؛ للوقوف على حالته الصحية، والاطمئنان عليه. وكان الموسيقار غازي علي قد دخل إلى مستشفى الملك فهد بجدة، بعد تعرضه لكسر في الحوض، إثر سقوطه على الأرض. Advertisements

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