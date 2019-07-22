تعرف على رحلة علاج صابرين بورشيد ومعلومات جديدة عن حياتها الفنية

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الأثنين، الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 34 عاماً.

ويشار إلى أنه كانت أصيبت صابرين بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية مؤخرَا، وتم نقلها للعناية المركزة حتى وافتها المنية بعد أشهر من رحلة العلاج .

رحلة علاج صابرين بورشيد بعد إصابتها بأورام ليمفاوية دماغية

في أبريل 2019 أعلن والدها بأن حياتها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، اذ انها تعاني من 3 أورام ليمفاوية في الرأس من جهة اليسار، وذلك بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم ولا تتذكر أحدا من اصدقائها ولا تعرفهم الا ذويها؟

غادر إلى الكويت حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة

دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار".

وناشد والدها ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لأبنته وتحتاج عملية عاجلة في الرأس، وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها داعين لها بالشفاء.

استجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة "بورشيد" وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج في ألمانيا.

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معلومات لاتعرفها عن حياة صابرين بورشيد

ولدت لأب بحريني وأم سعودية درست الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

عام 2018 قررت الاستقرار في الكويت بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، منتظرة دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.

بدأت في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج صيف البحرين 2009، حيث كان أول برنامج لها ثم اتجهت إلى الأذاعة في القناة الشبابية الأذاعية وكانت من ابرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج.

وقامت في رمضان 2010 بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

شاركت في تقديم البرنامج الكويتي "ع السيف" رفقة عدد آخر من الإعلاميين على قناة العدالة.

دخلت مجال التمثيل في عام 2012 من خلال مسرحية "مصباح زين"، كما شاركت في العديد من المسلسلات، صديقتها شيلاء سبت دعمتها لتدخل مجال التمثيل.