غدًا.. حفل موسيقي بمناسبة ذكرى يوليو بمسرح السلام

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق بذكرى ثورة يوليو المجيدة من خلال إقامة حفل موسيقي علي خشبة مسرح السلام يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً. علي خشبة مسرح السلام يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً. ويتضمن برنامج الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية باقة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري احتفاء بثورة يوليو، ومنها: "عدى النهار، يا نسمة الحرية" غناء أحمد محسن، و"قصيدة مصر، طوف وشوف" غناء أنغام مصطفى، و أيضًا "بسم الله الله أكبر، إبنك يقولك يا بطل، وأنا عالربابة بغني، يا أغلى إسم في الوجود، الجيل الصاعد". أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري احتفاء بثورة يوليو، ومنها: "عدى النهار، يا نسمة الحرية" غناء أحمد محسن، و"قصيدة مصر، طوف وشوف" غناء أنغام مصطفى، و أيضًا "بسم الله الله أكبر، إبنك يقولك يا بطل، وأنا عالربابة بغني، يا أغلى إسم في الوجود، الجيل الصاعد".

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