الاثنين.. عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروض متنوعة على مسارح الدولة، اليوم الأثنين الموافق 22 يوليو، منها مسرحية "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الساعة السابعة مساءً.

المسرحية من تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك"، وتترواح أسعار التذاكر بين فئتين وهي "30 ، 50" جنيهًا، علي أن يكون الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة.

و تُعرض على مسرح الطليعة مسرحية "نوح الحمام" بقاعة صلاح عبد الصبور، في تمام الساعة السابعة مساءً، بطولة سوسن ربيع

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، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى، وتباع التذاكر بسعر 20 جنيهًا.

ويواصل مسرح السلام بشارع القصر العيني، عرض مسرحية " أوبرا بنت عربي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهي مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى و

مشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة إلى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي

الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي ، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي، وتترواح اسعار التذاكر بين ثلاث فئات وهي " ٣٠،٥٠،٧٥ " جنيهًا.