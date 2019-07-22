شاهد.. كواليس تصوير كليب إنساي للأسطورة والمعلم

مساء الخميس الماضي أطلق النجم محمد رمضان حصرياً عبر قناته الرسمية على يوتيوب فيديو لأحدث أعماله الغنائية "إنساي" كدويتو غنائي يشاركه فيه لأول مرة الفنان المغربي سعد لمجرد.

جاء الفيديو الذي تم تصويره في فرنسا بين شوارع باريس ومعالمها وأيضاً أحد القصور الفرنسية الأثرية ليضيف عناصر من الإبهار والحركة والألوان مع كلمات الأغنية وإيقاعها الرشيق المبني على موسيقى الراپ الأمريكية مع مزجها بالرتم الشرقي.

من جانبه عبر حسام الحسيني مخرج العمل والذي قدم العديد من الأعمال مع محمد رمضان من قبل أن العمل مع الأسطورة

والمعلم على "إنساي" كان مختلفاً حيث أن كل منهم له حضوره وأدواته وجمهوره وكان لابد من أن تكون فكرة الڤيديو مختلفة وجاذبة بحيث تشد المشاهد إلى تفاصيلها وتظهر النجمين الكبيرين وتتكامل مع كلمات الأغنية في ذات الوقت.

وأضاف الحسيني أن من دواعي الفخر أن الڤيديو أصبح هو الترند رقم ١ في مصر والمنطقة العربية وأيضاً في معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. وكشف حسام الحسيني أن الڤيديو

وصل إلى المركز الثالث في قائمة الڤيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في العالم كله خلال أول ٢٤ ساعة وهي أول مرة لعمل عربي أن يدخل هذه القائمة، وحصد 25 مليون مشاهدة في أيامه الأولي ليظل متصدراً المشهد ومرشحاً للزيادة.

جدير بالذكر أن الحسيني أخرج في 2018 أهم ٣ أغنيات لأشهر النجوم متصدراً التريند كرقم واحد علي يوتيوب لأكثر من ٤٦ يوماً علي التوالي من خلال أغنية "نمبر وان" لمحمد رمضان والتي وصلت لـ ١٠٥ مليون مشاهدة علي يوتيوب؛ "١٠٠ وش" لتامر حسني بالاشتراك مع شيبا - حجاج -دياب والتي شاهدها ٥٠ مليون مشترك على يوتيوب، وأيضاً "الملك" لمحمد رمضان والتي حصدت ٩٥ مليون مشاهدة علي يوتيوب.

Advertisements