إيمان أبو طالب ومحمد سمير يمثلان مصر بالأمم المتحدة

تحاضر اليوم الفنانة والإعلامية إيمان أبو طالب من خلال ندوتها حول أزمة صناعة المحتوى الإعلامي والتي ينظمها النادي العربي بالأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت نيويورك حيث ستقام الندوة بقاعة الاجتماعات "d" بمبني المؤتمرات بالأمم المتحدة بنيويورك.

وتدور الندوة حول دور الإعلام وكيفية مواجهة الأزمة التي تواجه الإعلام بكافة أشكاله حول المحتوى والمضمون الذي يقدمه الإعلام.

وأعربت الإعلامية إيمان أبو طالب في تصريحات صحفية، عن سعادتها البالغة لتقديم هذه الندوة

خاصةً أنها ستقام بالأمم المتحدة وخاصةً النادي العربي الذي يضم كل العرب، مؤكدةً أهمية دور الإعلام والريادة المصرية في مجال الإعلام على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

Advertisements

يذكر أن هذه الندوة الثانية التي تشارك فيها أبو طالب ضمن فاعليات النادي العربي بالأمم المتحدة ومن المقرر حضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالأمم المتحدة وعدد من أبناء الجاليات العربية المختلفة.

كما يقدم اليوم أيضا زوجها العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري السابق ندوة إعلامية أخرى بنفس القاعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت نيويورك تحت عنوان "مهارات التميز والتأثير" والتي سيتحدث خلالها عن كيفية تأثير الإعلام في الجمهور وكيفية التميز الإعلامي سواء من حيث المحتوى أو كيفية الظهور.

ويشار إلى أن العميد محمد سمير وزوجته الفنانة والإعلامية إيمان أبو طالب قاما بحضور ذكرى ثورة يوليو المجيدة داخل مقر القنصلية المصرية بنيويورك يوم الجمعة الماضي والذي شهد حضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية والسفير هشام النقيب وحرمه والكاتبة الصحفية سناء يوسف وغيرهما من الشخصيات البارزة.