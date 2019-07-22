سارة سامبايو أشهر ملائكة فيكتوريا سيكرت وحقّقت ثنائية مميّزة مع إيلي صعب.. وإرتبطت بزوج زميلتها"صابر...

ميرنا وليد - بيروت - هي من أشهر عارضات الازياء في العالم، وحقّقت نجاحاً كبيراً وصل الى العالم العربي، بعد أن أصبحت تمشي على منصات الأزياء لمصممي أزياء عرب، مثل ​إيلي صعب​ و​زهير مراد​، وغيرهما.

ولدت سارة بينتو سامبايو في 21 تموز/يوليو عام 1991، وهي من الجنسية البرتغالية. إشتهرت بكونها عارضة ازياء ضمن Victoria Secret، كما أنها سفيرة الجمال ل​جورجيو أرماني​ بالإضافة إلى ظهورها في مجلة Sports Illustrated Swimsuit Issue، كما فازت بجائزة Rookie of the Year. هي البرتغالية الأولى، التي إستطاعت ان تحقق كل هذه الانجازات في عالم الجمال.

وقد ظهرت في مجلات مثل GQ و Elle و Vogue و Glamour و Sports Illustrated، ومنذ عام 2017 و​سارة سامبايو​ هي سفيرة الجمال، حتى أنها فازت بجوائز ​الغولدن غلوب​ في الأعوام 2011 و 2012 و 2014 و 2015 و 2016، كأفضل عارضة أزياء نسائية.

كيف تم اكتشاف موهبة سارة؟

تم اكتشاف موهبة سارة سامبايو لأول مرة في سن الخامسة عشرة، على الرغم من أنه لم يسمح لها بالمنافسة في مسابقات عرض الأزياء، حتى أتمت سن الـ 16 سنة.

بعد أن بلغت سن الـ 16 سنة، فازت في مسابقة لعرض الأزياء في البرتغال، تسمى بـ كابيلوس بانتين 2007. وبعد المسابقة، حصلت على فرصة لتكون في السوق التجاري في البرتغال، فحقّقت نجاحاً لافتاً إلى أن وقّعت مع وكالة أزياء، ولكن والديها أصرا عليها أن تكمل دراستها، قبل أن تحترف عرض الأزياء.

وبعد أن أنهت المدرسة الثانوية، دخلت سارة سامبايو جامعة لشبونة، وكانت تحضر بدوام جزئي، لأنه لم يسمح لها بإنهاء تعليمها في المنزل. أثناء وجودها هناك، حصلت على وظيفة بدوام جزئي كمحررة موضة، إلى أن أتيحت لها الفرصة لكي تنطلق نحو العالمية.

حقّقت حلمها في عمر الـ 22 سنة

كان حلم سارة سامبايو العمل في وكالة ​فيكتوريا سيكريت​، فأرسلت وكالتها طلب إنتسابها وطُلب منها أن تقوم بإختبار، إلا أنها لم تنتسب بالسرعة التي كانت تتخيلها.

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إستمرت في ملاحقة حلمها، حتى قدّمت أول ظهور لها في عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء عام 2013، وخلال عملها في السنة الثانية في عام 2014، دخلت مرتين المنصة، وفي عام 2015 تم إختيارها لتكون واحدة من أهم ملائكة الوكالة.

ظهرت سارة سامبايو بشكل بارز في الإعلانات التلفزيونية في الولايات المتحدة الأميركية، وفي عام 2012 تم إختيارها لغلاف شهر نيسان/أبريل من مجلة Vogue البرتغالية، لتكون وجه الحملة الإعلانية الدولية، للعديد من الماركات.

كما ظهرت في حملة Replay Fall / Winter 11/12، جنبا إلى جنب مع العارضة ​إيرينا شايك​، وفي حملة Blumarine Fall / Winter 11/12، مع ​أدريانا ليما​ ضمن حملة أرماني .

في عام 2013، ظهرت سارة سامبايو في الطبعة الأولى من مجلة GQ البرتغالية، وتم تقديمها على أنها "الأعجوبة الثامنة في العالم"، كما ظهرت في حملة روزا تشا 2013، جنبا إلى جنب مع ​باربرا بالفين​. وظهرت أيضاً في طبعتي 2014 و2015 من إصدار Sports Weared Swimsuit، وفازت بجائزة "Rookie of the year" في عام 2014. إحتلت سارة سامبايو غلاف العديد من المجلات العربية، منها L'Officiel ، Vogue ، Marie Claire ، Glamour ، Elle ، Harper's Bazaar. وفي عام 2015 كرّمت فيكتوريا سيكريت عارضتها، ووضعتها ضمن قائمة "أجمل 20 عارضة من ملائكة فيكتوريا في كل العصور".

تعاونها مع مصممي أزياء عرب

في عام 2016 عملت سارة سامبايو مع العديد من مصممي الأزياء العالميين، منهم جان بول غوتييه، بالمين، موغلر، إيمانويل أنغارو، جيامباتيستا فالي، ريدميم، مياو مياو، ​تومي هيلفيغر​، توري بورش، جيريمي سكوت، ​مارك جاكوبس​، ألبيرتا فيريتي، فرانشيسكو سوجناميغليو، فيليب بلين، Moschino، Ermanno Scervino، Dolce & Gabbana، Missoni، وحتى Closed Sportmax، إلا أن النجاح الأكبر في العالم العربي، والذي جعلها من الوجوه المعروفة في الشرق الأوسط كان بسبب تعاونها مع المصممين اللبنانيين إيلي صعب وزهير مراد.

علاقة سارة سامبايو مع المصمم العالمي إيلي صعب لم تكن مجرد علاقة عمل، بل كانت صداقة واضحة، وقد زارت لبنان عدة مرات وكانت تجتمع بعائلة صعب، حتى أنها كانت من أول الحاضرين في زفاف إبنه إيلي صعب جونيور في تموز/يوليو عام 2019.

حياة سارة العاطفية

ترتبط سارة سامبايو بعلاقة مع أوليفر ريبلي منذ أيلول/سبتمبر عام 2015 ، هو المليونير البريطاني والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية أوشن غروب. وقد كان متزوجاً من عارضة أزياء برازيلية تدعى Jeisa Chiminazzo، من 2013 حتى 2015.