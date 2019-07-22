جويل بدر: خلعت الحجاب لهذا السبب وتعرضت لفخ بأغنية الميلاد ويدعمني قطري

ميرنا وليد - بيروت - ​جويل بدر​، أو سابقاً ​عبد الوهاب بدر الدين​ شخصية أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حولها منذ اللحظة الاولى لظهورها، خاصةً بعد تصحيح جنسها كما تقول وخوضها المجال الفني.

بعد أغنية الميلاد "شجرة مزينة"، وأغنيتها الأخيرة "الطربوش" أعمال جديدة تتحضر جويل بدر لطرحها قريباً، كشفت لنا عن تفاصيلها في هذه المقابلة التي أجريناها معها ومواضيع أخرى.

هناك ديو سيجمعك بالفنان اللبناني ​ربيع الجميل​؟

لا أريد أن اذكر الإسم الآن، ولكن نعم هناك ديو لم يحدد مع من بعد، وهناك أكثر من إسم مطروح وحُكي معهم.

ولكن ما هو مؤكد أنه هناك ديو مع الفنان اللبناني ​ربيع بيطار​.

وإضافة إلى أغنية خاصة بي ستصدر قريباً أيضاً، بعنوان "بحبك" باللغة الأرمنية من كلماتي وألحان ربيع بيطار وتوزيع ​وائل عياد​، وسأغني بها بأربع لغات العربية والأرمنية والفرنسية والإنكليزية.

هل سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب؟

نعم، وسيكون مختلفاً كلياً عن الكليب السابق لأغنية "الطربوش" التي ظهرت بها محجبة وحصل حينها لغط كبير، ففي هذا الكليب سأكون بلا حجاب، وهو من إخراج ​أحمد داوود​.

مع من تحبين ان يجمعك ديو؟

مع شخص يشبهني من حيث اللون الإستعراضي، مثل الفنان ​جاد شويري​، والفنانة مادونا التي اخذت منها حبي للفن والإستعراض، كوني راقصة.

لماذا خلعت الحجاب؟

نعم، منذ حوالى الثلاثة أشهر، قررت ان أرتدي الحجاب لأنني إنسانة أحب أن أكون محتشمة، وقبل ان أرتديه كنت بعيدة جداً عن الله وقررت أن التزم في تلك الفترة وأرتدي الحجاب الذي كان ندراً عليّ.

ولكن بسبب التعليقات التي كنت أتلقاها، منها مثلاً أنني ارتدي الحجاب كي أستر على أمر معيّن وغيرها من الأمور والذي صدمني أكثر أن شعبية الشخص عندما يكون مستّراً تقل بشكل كبير، وهذا لا يعني أنني خلعت الحجاب من أجل الشعبية، بل من أجل حكي الناس.

هذا يعني انك تتأثرين بكلام الناس؟

من لا يتأثر، وانا كوني فتاة طبعاً سأتأثر وأتضايق، فأنا تعرضت للكثير من الكلام والإشاعات، حتى انني وصلت بسبب ذلك للإنتحار.

جرّبتِ الإنتحار؟

نعم، وأكثر من مرّة.

ما هي الصفة الفنية التي تعطيها لنفسك؟

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فنانة إستعراضية ليس أكثر، والذين مثلي أنا نكون قادرين أن نحقق الكثير وأن نصل ونجعل الناس تحبنا لكن بطريقة التهذيب والأدب.

هل تتقصدين إثارة الجدل؟

كلا، ولكن لربما كلامي وتصرفاتي تسبب ذلك، ولا أدري لماذا يقولون أنني أتقصد ذلك، فلو أردت لكنت إنشهرت منذ سنوات.

تعرضت للكثير من الإنتقادات بسبب أغنية "شجرة مزينة" الخاصة بالميلاد؟

لأول مرّة سأقول انني تعرضت لفخ بهذه الأغنية، فعندما وضعت صوتي عليها، قيل لي أنه "ديمو" وأنه سيتغيّر ولن يخرج بهذا الشكل، وفي الكليب لم أفعل اي أمر خاطئ ولم أقم بإستعراض، وكنت محتشمة جداً، ولكن إذا أخذ المخرج لقطات لم تكن مناسبة فلا أتحمل مسؤوليتها أنا.

لم تشاهدي الكليب قبل صدوره؟

شاهدته وكان لدي إعتراض على امور كثيرة، ولكن قيل لي إنه لم يعد بالإمكان التعديل.

من يدعم جويل بدر؟

كماديات، الحمدالله هناك من يدعمني وهو من الجنسية القطرية، ولكن كدعم معنوي، هناك صديق هو الداعم الأول لي والذي أخرجني من مكان جداً مقرف كنت به ووجهني على الطريق الصحيح وأصبحت إنسانة جداً صحّ.

وصلت إلى مرحلة أنك تعيشين حياة طبيعية؟

أنا فتاة لا يتعرض لي أحد، والجميع يقف بجانبي من عائلتي وأصدقائي.

تفكرين بالإرتباط؟

حالياً كلا، ولكن مستقبلاً نعم، مع العلم انني لا أستطيع أن أضحك على نفسي وأقول أنني في يوم من الأيام سأتزوج.

وأنا خطبت سابقاً و "كتبت كتابي" ولدي صور وإثباتات، ولكن هذا الشخص بالتحديد لا أريد أن أنشر صوره، لأنه كان سبباً في دماري.

فعلى الناس أن تعلم ذلك، هذا من حقي، فأنا متصححة جنسياً ولست متحولة جنسياً، فهناك فرق كبير بينهما.

هل هناك من شيء تريدين إضافته؟

أريد أن أقول إن الصور المنتشرة على السوشال ميديا، وبينها صورة بلحية هذه ليست لي، بل هي صور "فوتوشوب" وليست حقيقية وكل الصور القديمة التي تنتشر لي ليست صحيحة.