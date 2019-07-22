ميرنا وليد - بيروت - بعد اللغط الكبير الذي حصل والمطالبة بالغاء حفل مشروع ليلى في مهرجانات جبيل اتصل موقع الخليج 365 بالسيدة لطيفة اللقيس رئيسة مهرجانات جبيل لمعرفة قرار المهرجان من هذا الصراع اذ اكدت انه لم يتم اخذ القرار بهذا الموضوع بعد من قبل ادارة المهرجان ولا يمكن حسم الجدل حاليا بل سيكون القرار قد تم اتخاذه يوم الاربعاء .
ويواجه فريق "مشروع ليلى" دعوات لمقاطعة حفله في مهرجانات جبيل بعد انتشار صورة من صفحة مغنّي الفرقة حامد سنّو إعتبرها البعض ضمن إهانة مقدسات الدين المسيحي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ما موقف مهرجان جبيل من المطالبة بإلغاء حفل مشروع ليلى؟بعد تهديده بإلغاء حفل مشروع ليلى في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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