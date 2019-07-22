ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان كريم نور بحديث خاص مع موقع الخليج 365 انه سعيد جدا باصداء اغنية قلب قلبي التي اصدرها منذ اسابيع وقد حققت حتى اليوم اكثر من مليون مشاهدة .
واشار كريم انه يستعد لتصوير الاغنية مع المخرج جاد شويري بإطار جديد وصورة جديدة.
الأغنية رومانسية إيقاعية وهي من إنتاجه الخاص، ومن كلمات وألحان كريم نور نفسه، وتوزيع عمر صباغ، الإشراف والإنتاج الصوتي قام به المخرج جاد شويري.
وكانت آخر أغنية طرحها كريم نور "عاطل عن العمل" من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.
وكان سبق هذه الأغنية أغنية "روحي"، وفي رصيد نور أيضاً عدد من الأغنيات نذكر منها "قد السما بحبك، ملك جمال الكون، حنيتلو".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا ما قاله كريم نور عن قلب قلبي ويستعد لتصويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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