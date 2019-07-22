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ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة مي حريري ضيفة على برنامج "نجوم الفن"، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية هلا المر.
في هذا الجزء الأول من المقابلة، صرحت مي بأنها حين وضعت صوتها على أغنيات الموسيقار الراحل ملحم بركات كانت متزوجة من غيره وحامل بطفلتها، وأضافت أن بركات أحب ما قامت به.
وقالت مي :"تعلمت الكثير من ملحم، فهو مدرسة، وكان إنسانا حقيقيا".
وعما إذا كان بركات حينها ضد دخولها المجال الفني، قالت مي :"لم يكن ضد، ولكنه كان يغار عليّ كثيراً".
لمعرفة كل ما قالته الفنانة مي حريري، تابعوا المقابلة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- مي حريري :"هذا ما تعلمته من ملحم بركات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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