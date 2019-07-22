خاص وبالفيديو- مي حريري :"هذا ما تعلمته من ملحم بركات"

ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة ​مي حريري​ ضيفة على برنامج "نجوم الفن"، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية ​هلا المر​.

في هذا الجزء الأول من المقابلة، صرحت مي بأنها حين وضعت صوتها على أغنيات الموسيقار الراحل ​ملحم بركات​ كانت متزوجة من غيره وحامل بطفلتها، وأضافت أن بركات أحب ما قامت به.

وقالت مي :"تعلمت الكثير من ملحم، فهو مدرسة، وكان إنسانا حقيقيا".

وعما إذا كان بركات حينها ضد دخولها المجال الفني، قالت مي :"لم يكن ضد، ولكنه كان يغار عليّ كثيراً".

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لمعرفة كل ما قالته الفنانة مي حريري، تابعوا المقابلة بالفيديو.