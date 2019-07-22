خطوة جريئة.. حليمة بولند تتشهد وتركب البراشوت وتعلق بدلع وبحركات غريبة.. والجمهور يسخر منها!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 01:39 مساءً - خلال تواجدها في عطلتها الصيفية في برشلونة في اسبانيا، قررت المذيعة حليمة بولند القيام بتجربة جديدة بركوب البراشوت في وسط البحر، وكعادتها اعلنت عن الامر بدلع وبحركات وكلمات غريبة عرضتها للسخرية.

واكدت في المقطع الذي نشرته على سناب شات عن خوفها الشديد من هذه الخطوة، وتحدثت عن خوفها بدلع وراحت تنطق بالشهادة بدلع ايضا وتطلب خفض صوت الموسيقى لتقرأ بهدوء الشهادة على نفسها،واكدت انها في غاية الخوف وقلبها سيقف وصورت لحظة صعودها في البراشوت وكانت في غاية الهدوء، مشيرة الى ان هذا الهدوء ليس الا تمثيل بينما داخلها مليء بالقلق والخوف.

تعرضت بولند بسبب حركاتها ودلعها وتعليقاتها على المقاطع ضجة كبيرة بين متابعيها الذين تفاعلوا معها بشكل واسع وانتقدوا طريقتها في اثارة الجدل بدلعها وعباراتها، مؤكدين انها تتعمد هذه الامور.

وكانت بولند اعلنت عن اصابتها ببقع غريبة في جسمها، وعرضت ذلك من خلال مقطع يظهر جزءًا من ركبتها وعليها بقع غريبة، لافتة الى أنها لا تشعر بأي ألم والى أن شكل البقع مخيف وبأنها ستدخل المستشفى بعد انتهاء رحلتها.