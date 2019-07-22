دونالد ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 01:39 مساءً - بعد أن أرسل العريس ” بي جي مونغيلي ” عددا من الدعوات إلى البيت الأبيض لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حضور حفل زفافه ومن دون أن يتلقى ردا من جانب ترامب .

فاجأ الرئيس دونالد ترامب الحاضرين في حفل الزفاف الذي أقيم بنادي الغولف الذي يملكه بمدينة ” بدمينستر ” في ولاية نيوجيرسي الأميركية يوم السبت الماضي بحضوره .

ويظهر الرئيس ترامب في مقطع فيديو تم تداولع على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صراخ الحاضرين مرتديا بذلة سوداء دون ربطة عنق .

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وكان ذلك أثناء وقت المشروبات حيث قابل العروس نيكول ماري وبقية أفراد العائلة في مفاجأة لم تكن في حسبانهم .

وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترامب وبدأوا يرددون ” USA ، USA ” وردد معهم ترامب أيضا الهتاف بينما عانق ترامب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة .

وكان الرئيس ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة بدمينستر قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد .