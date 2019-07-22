فن ومشاهير

دونالد ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 01:39 مساءً - بعد أن أرسل العريس ” بي جي مونغيلي ” عددا من الدعوات إلى البيت الأبيض لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حضور حفل زفافه ومن دون أن يتلقى ردا من جانب ترامب .

فاجأ الرئيس دونالد ترامب الحاضرين في حفل الزفاف الذي أقيم بنادي الغولف الذي يملكه بمدينة ” بدمينستر ” في ولاية نيوجيرسي الأميركية يوم السبت الماضي بحضوره .

ويظهر الرئيس ترامب في مقطع فيديو تم تداولع على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صراخ الحاضرين مرتديا بذلة سوداء دون ربطة عنق .

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وكان ذلك أثناء وقت المشروبات حيث قابل العروس نيكول ماري وبقية أفراد العائلة في مفاجأة لم تكن في حسبانهم .

وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترامب وبدأوا يرددون ” USA ، USA ” وردد معهم ترامب أيضا الهتاف بينما عانق ترامب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة .

وكان الرئيس ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة بدمينستر قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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