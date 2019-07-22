شاهدوا أول ظهور لشقيقتي سارة الودعاني.. وإحداهما ترفض هذا الطلب لها

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 01:39 مساءً - ظهرت خبيرة الجمال الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني فيديو لها برفقة شقيقتيها للمرة الأولى.

كما نشرت صورة لها معهما على حسابها على “سناب شات” وكشفت من خلاله اسميهما وعمريهما.

وعلقت: “أنا أم سعد، 28 سنة. نجلا 32 سنة من الجمال. مضاوي ما تبي أحد يعرف عمرها”.

وفوجئ الكثير من المتابعين بذلك وحققت الصورة على أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 29 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

Advertisements

وركز عدد كبير جداً من التعليقات على الشبه بين سارة وشقيقتيها حيث اختلفت الآراء بين من رأوا أنه كبير جداً وبين من اعتبروا أن العطس صحيح.

ويشار إلى أنها أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما ظهرت برفقة طفلها سعد في فيديو جديد حقق أكثر من مليون و519 ألف مشاهدة.