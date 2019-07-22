دبي.. رائدة الإعلام الإقليمي المعاصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نجاح جديد لدبي، اختيرت المدينة لتكون مقرا دائما للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، من خلال مؤسسة "وطني الإمارات"، وذلك بعد إعلان جامعة الدول العربية عن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.

كيف لا تختار دبي عاصمة للإعلام العربي؟

جاء الاختيار وفقا لمعايير مهنية تتميز بها دبي، والتي تتحلّى بمقومات جعلتها رائدة في الإعلام العربي عموما والإلكتروني خصوصا.

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ونجحت دبي في احتضان أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية، يعمل بها أكثر من 33 ألف مهني متخصص في مجال الإعلام لتكون مركزا إعلاميا عالميا غير مسبوق، يضم 3 مدن لخدمة وسائل الإعلام، هي مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإنتاج.

دبي مقرا دائما للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

كما يأتي هذا الاختيار تأكيدا للدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديرا للمكانة الإعلامية لدبي والتي تحتضن أهم المبادرات الاستثنائية في مجال الإعلام العربي مثل منتدى الإعلام العربي، وجائزة الصحافة العربية، وقمة "رواد التواصل الاجتماعي العرب".

دبي صاحبة الأفكار المبتكرة هي اليوم عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، كذلك تحتضن المقر الدائم للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، في ترسيخ لمكانتها كنموذج إعلامي يقوم على الاهتمام بالمحتوى ومجاراة العصر.