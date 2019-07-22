"دولار" يجمع أمل بوشوشة وعادل كرم على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة على حسابها على موقع "أنستقرام" عن الموعد النهائي لعرض مسلسلها "دولار" برفقة الممثل اللبناني عادل كرم بداية من 8 أغسطس/ آب المقبل على شبكة نتفليكس العالمية.

وأعلنت نتفليكس أن المسلسل سيكون متاحا بأكثر من 20 لغة لمشتركي الشبكة في 190 دولة حول العالم.





وتجسد بوشوشة في المسلسل شخصية "زينة"، فيما يجسد عادل كرم شخصية "طارق"، وتدور فكرة العمل حول عرض بطل العمل (طارق) لفكرة تسويقية من أجل شركته، تتمثل في طرح دولار برقم متسلسل في الأسواق، ثم الإعلان عن الرقم، ويرصد بطل المسلسل جائزة تصل قيمتها مليون دولار أمريكي للشخص الذي سيملك هذا الدولار.





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وتلاقي هذه الفكرة قبولا كبيرا في الشركة، وفور البدء بتنفيذها، تبدأ المنافسة بين العديد من الأشخاص من ضمنهم زينة وطارق صاحب الفكرة الأصلية.

ويتكون المسلسل، الذي يأتي من إخراج سامر البرقاوي، من جزأين الأول "دولار" والثاني سيحمل اسم "مليون دولار".

ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الوجوه الفنية مثل صفاء سلطان وكارمن لبس ويارا قاسم وعبّاس جعفر.



