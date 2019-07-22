وفاة البحرينية صابرين بورشيد "أجمل مذيعات العرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت، الإثنين، الإعلامية والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض.
وكان والد صابرين بورشيد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي أنها تعرضت لانتكاسة أثناء تلقيها العلاج في تركيا ألزمتها الدخول للعناية المركزة، متمنيا من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، حسب صحيفة الأيام البحرينية.
وشغلت صابرين الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بـ3 أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.
يذكر أن صابرين بورشيد بدأت مسيرتها المهنية في تلفزيون البحرين من خلال تقديم برنامج صيف البحرين 2009، حيث كان أول برنامج لها ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية، وكانت من أبرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.
وشاركت بورشيد في تقديم البرنامج الكويتي ”ع السيف“، برفقة عدد آخر من الإعلاميين على قناة العدالة الكويتية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الإعلامية البحرينية البالغة من العمر 33 عاما عبر هشتاق #صابرين_بورشيد، حيث دعوا لها بالرحمة والمغفرة.
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