على مسرح طلال مداح.. نجوى كرم تغني للسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا في أبها بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، بحضور حوالي 4 آلاف شخص، على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، ضمن حفلات موسم عسير.

واستهلت الفنانة نجوى كرم حفلها بمخاطبة الجمهور قائلة: "لي الشرف أن أكون أول مطربة عربية تقف على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها، من وطني الحبيب لبنان بحمل معي صوت بتمنى إنه يزرع فرحة بقلوب الكل".





وقدمت نجوى كرم في حفلها أغنية للمملكة العربية السعودية بعنوان "الله ياخذ بيدك تبقي عزة عربية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.





Advertisements

ويأتي مطلع كلمات الأغنية : "الله ياخد بِيَدِّك بتبقي عزّة عربية.. والشعب العربي حدِّك يلبّيكي يا سعودية.. بحقّ الحرمين الشريفين.. والكلمة الفوق السّيفين.. كلمة ربّ العالمين تحميكي يا سعودية".





كما قدمت الفنانة اللبنانية خلال حفلها في مدينة أبها السعودية مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.



