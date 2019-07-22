نوال الزغبي في تجربة جديدة.. وهذه نصيحتها لأصحاب المواهب

شهدنا في عالمنا العربي برامج هواة عديدة، التي وإن تغيّرت أسماؤها أو الأسلوب الذي تُعرض به، إنما يبقى المضمون هو نفسه والهدف واحد.

تختصر هذه البرامج الطريق أمام أصحاب المواهب، فتطلقهم الى الجمهور في كافة أنحاء العالم، وتخلق لهم شهرة كبيرة في ظرف أشهر قليلة، ما يساعد على انتشارهم ووصولهم الى أكبر عدد من الجمهور.

معظم نجوم الصف الاول على الساحة الفنية اليوم هم خريجي برامج الهواة، مثل “استديو الفن”، “ستار أكاديمي”، “أراب أيدول”، “ذا فويس”، “ارابز غات تالنت”، “اكس فاكتور”، وغيرها الكثير، حيث تسهّل الأخيرة الطريق أمام المشتركين وتترك لهم في النهاية خيار العمل على أنفسهم وإكمال المسيرة بإصدار أغنيات وأعمال تجعلهم متواجدين دائمًا على الساحة، ما يشكّل لهم نجومية كبيرة لا تُضاهي.

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برامج الهواة التي سبق وذكرناها، كانت جميعها تُبث على شاشات التلفزيون وعلى قنوات محلية وعربية، أما الجديد اليوم هو وجود برنامج هواة سيبصر النور قريبًا، سيُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في عالمنا العربي.

وفي هذا السياق، أعلنت النجمة الذهبية نوال الزغبي أنها ستكون ضمن لجنة تحكيم هذا البرنامج، حيث ستقيّم المواهب والأصوات، وتعطي ملاحظاتها ونصائحها، لتقدّم في النهاية للجمهور موهبة فريدة بصوتها وقدراتها الغنائية.

وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اشارت نوال الى انها تبحث الى جانب الصوت المميز عن الكاريزما لدى المشتركين، حيث نصحتهم بالتالي ألا يخافوا، بل ان يتمتعوا بثقة كبيرة بأنفسهم وقدراتهم، ويعطوا أفضل ما لديهم ليثبتوا للناس انهم يستحقون الوصول.

من جهة أخرى، لفتت الزغبي الى انها تحب جميع أغنياتها، كما تفرح اذا قدّم المشتركون احدى اغنياتها، لكنها في الوقت عينه شددت على حسن الاختيار وضرورة ان تكون الاغنية متناسبة مع صوت المشترك، كي لا يُظلم أو يظلُم الاغنية.

وفي الختام، اكدت النجمة الذهبية على أهمية برامج الهواة، مشيرة الى ان انطلاقتها كانت من هذه البرامج وتحديدًا “ستيديو الفن”، مشددة على انه لو عاد بها الزمن الى الوراء لاختارت الطريقة نفسها للانطلاق في مجال الفن والوصول الى الجمهور في كافة انحاء العالم.