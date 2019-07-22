رامى صبرى يطرح ألبومه الجديد "فارق معاك" 1 أغسطس

يوم 1 أغسطس المقبل، هو الموعد الذي حدده النجم رامي صبري لطرح ألبومه الجديد "فارق معاك"، والذى يضم 12 آغنية، حيث بدأ منذ أيام عملية الدعاية الخاصة به، كاشفا عن أحدث أغنياته الرئيسية فى الألبوم وهى أغنية "اشاعات وحكايات"، والتى لاقت رواجا كبيرا منذ طرحها على اليوتيوب والسوشيال ميديا .

وفى سياق متصل، كان رامي قد طرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان "حاول تنساني"، من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وتعد الأغنية الثانية فى الألبوم بعدما طرح أغنية "أنا بابا" التى تم طرحها أول أيام عيد الفطر الماضي، وتعاون فيها رامى صبرى مع الشاعرة هالة على، والملحن عزيز الشافعى، وتوزيع جلال حمداوي.

ويتعاون رامي صبري في الألبوم مع كل من الشعراء أمير طعيمة أحمد علي موسى وتامر حسين وعزيز الشافعي وهالة علي وهاني رجب، ومع الملحنين مديح وشادي حسن، كما لحن لنفسه العديد من الأغاني، ويتعاون مع الموزعين جلال الحمداوي وتميم وطارق توكل.

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