محمد رمضان ينشر صورة له مع زوجته من باريس

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام".
واحتل كليب "إنساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يويتوب".
يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.
وأحدث أعمال محمد رمضان الفنية أغنية "زلزال"، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد.
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