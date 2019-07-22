شكرا لقرائتكم خبر عن 2190 جنيه استرليني ثمن فستان كارا دولافيني باحتفالية بفعاليات Comic-Con والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة والسوبر موديل العالمية كارا دولافيني الأنظار نحوها وذلك خلال حضورها إحدي الاحتفاليات ضمن فعاليات Comic-Con International: San Diego في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، كما حضر الحفل النجم العالمي أورلاندو بلوم و ديفيد جياسي وتامزين مارسونت و غيرهم .

اختارت كارا دولافيني ذات الـ 26 عام والتي تعرف دائما برقي اطلالتها أن ترتدي في الحفل فستان قصير باللون الأبيض ذو تصميم مثير من مجموعة تصميمات دار أزياء " David Koma "، ووصل سعر الفستان 2190 جنيه استرليني .

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