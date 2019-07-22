شكرا لقرائتكم خبر عن من الطفولة لآخر العمر..صور نادرة من مسيرة هند رستم مارلين مونرو الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جميلة فى كل مراحل العمر من الطفولة حتى الوفاة ظلت مارلين مونرو الشرق هند رستم تحتفظ بجمالها وجاذبيتها وقوة شخصيتها، فابنة الضابط التركى حسين رستم الذى عرف بالصرامة والقوة حتى أنه لقب بموسولينى حملت جزءا من صفات أسرة والدها وأهمها العناد والاعتزاز بالنفس حتى قبل أن تعرف طريق النجومية فسماها المخرج حسن الإمام "عند رستم" بينما حملت جمال ورقة والدتها التى ارتبطت بها طوال حياتها خاصة بعد انفصالها عن والدها.

وفى حوار مع بسنت رضا الابنة الوحيدة للفنانة هند رستم اختصت الخليج 365 بمجموعة من الصور النادرة التى تعبر عن مسيرة حياة والدتها منذ الطفولة وحتى نهاية العمر، ومن هذه الصور صور لوالدها الضابط التركى حسين رستم وشقيقها الشهيد عادل حسين رستم الذى استشهد فى حرب 67 ، وصور لمارلين مونرو الشرق فى مرحلة الطفولة مع والدتها ، ولمرحلة الصبا حيث تظهر ملامحها الأوربية وبسببها اعتقد القائمون على فيلم أزهار وأشواك أول فيلم شاركت فيه هند رستم ككومبارس أنها أجنبية فطالبوها بأن تقف فى صفوف الكومبارس الأجنبيات اللاتى كن يحصلن على أجر أعلى من المصريات فاعترضت هند رستم وقالت أنها مصرية ورفضت أن تحصل على أجر أقل منهن.

فيما يظهر فى الصور مراحل عمرية مختلفة من رحلة تألق هند رستم ، ومنها لقاء لها فى بيت الأديب إحسان عبدالقدوس لشراء رواية النظارة السوداء التى كان مقررا أن تقوم ببطولتها قبل ترشيح الفنانة نادية لطفى لها، وصورة أخرى أثناء تحضيرات فيلم أبى فوق الشجرة مع العندليب الاسمر عبدالحليم حافظ والمخرج حسين كامل والموسيقار محمد عبدالوهاب حيث كانت مرشحة لأداء الدور الذى قامت به الفنانة نادية لطفى فى الفيلم ولكن هند رستم اعترضت على بعض النقاط فى السيناريو، وصو أخرى للحوار الذى انفردت به النجمة الكبيرة مع الأديب الكبير عباس محمود العقاد والذى عرضت عليه مجلة أخر ساعة 3 أسماء نجمات هن فاتن حمامة ومديحة يسرى وهند رستم ليرشح من بينهم واحدة لإجراء حوار معه فاختار هند رستم.

ومن بين الصور صور عائلية للفنانة الكبيرة مع ابنتها وحفيدها فى مناسبات مختلفة وفى مراحل متقدمة من العمر بعد اعتزالها وصورة أثناء أداءها فريضة الحج مع ابنتها بسنت رضا، وصور لبعض المقتنيات التى اشترتها هند رستم من عدد من المزادات والقصور حيث كانت تهوى جمع الأنتيكات.