شكرا لقرائتكم خبر عن صور..افتتاح العرض المسرحى "سحر الأحلام" على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحى "سحر الأحلام"، أمس الأحد، على مسرح البالون بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، .

العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، تدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة .

حضر الافتتاح مجموعة من الفنانين منهم "الفنان مجدي صبحي، والفنان سامح يسري، والمطرب حلمي عبد الباقي، والممثل المغربي الفنان سعيد الناصري، وعدد من قيادات وفنانى ومديرى الفرق الفنية بالبيت .

"سحر الأحلام "البطولة للفنانين" مجدي فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أشعار كوثر مصطفي، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور ابراهيم الفوى، مخرج منفذ سامى المصرى،مخرج مساعد حسام الخضري تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.