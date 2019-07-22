شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إياد نصار يصور "حواديت الشانزليزية" فى مدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصوراليوم الاثنين النجم إياد نصار مشاهده فى مسلسل "حواديت الشانزليزية"، فى الديكور الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى وتجمع المشاهد بينه وبين مى سليم وأمانى كمال وفريدة سيف النصر وباقى فريق العمل، بعد إجازة يوم واحد من التصوير. ويكثف مخرج العمل مرقس عادل عدد ساعات التصوير تصل لـ 18 ساعة يومياً للانتهاء من التصوير والبدء فى مونتاج ومكساج العمل، لعرضه خارج السباق الرمضانى. Advertisements مسلسل "حواديت الشانزلزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، واخراج مرقس عادل وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. إياد نصار يصور "حواديت الشانزليزية" فى مدينة الإنتاج الإعلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.