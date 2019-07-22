شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو خاص..محمد عساف ردا على إهانة دنيا بطمة: كل إنسان بيعمل بأصله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت مؤخراً المطربة المغربية دنيا بطمة، المطرب الشاب الفلسطينى محمد عساف نجم برنامج أراب أيدول، حيث قالت عنه فى أحد البرامج "بشمئز لما أسمع صوته".

”الخليج 365”، ألتقى عساف خلال مشاركته فى مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذى تقام فعالياته هذه الأيام، حيث سيحيى عساف إحدى حفلات المهرجان يوم 25 يوليو بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها.

وقال عساف ردا على "بطمة" : كل إنسان بيعمل بأصله وبأخلاقه، وأنا لم أتعود أن أشتم الناس، بل تعودت أن أكون ذو صدر رحب، يرد على الإساءة بالكلمة الحسنة، موضحا أنه سُئل مؤخرا عن دنيا بطمة فى مهرجان موازين بالمغرب، ولم يتحدث عنها سوى بكل خير،

وأضاف "عساف"، إنه لم يتقابل بالمطربة المغربية دنيا بطمة سوى مرتين فقط طيلة حياته، أحدهما كانت فى إحدى الحفلات الخاصة بقناة فضائية.

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وأكد عساف، أن الفنان لابد أن يكون ذو حس مرهف، وإن لم يكن كذلك فلا يعتبر فنان، موجها رسالته لدنيا بطمة :"الله يسامحك".

وفى سياق مختلف، قال المطرب محمد عساف، إن مشاركته هذا العام فى مهرجان جرش للثقافة والفنون تعد الثانية له، وهذا أمر أسعده للغاية، نظراً لأهمية هذا المهرجان التاريخية والفنية، هذا بالإضافة إلى اعتزازه بالجمهور الأردنى، وخصوصا جمهور جرش .

ووجه عساف الشكر لإدارة المهرجان على ثقتهم فيه ودعوته للمشاركة فى فعاليات مهرجان جرش للمرة الثانية، مؤكدا أنه يحضر لحفله بالمهرجان، المقرر إحياؤه مساء الخميس المقبل مفاجآت عدة، حيث سيقدم العديد من أغانى التراث الفلسطينى والأردنى.

يذكر أن الدورة ال34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، هذا العام شارك فيها العديد من نجوم الأغنية بمصر والوطن العربى منهم الكينج محمد منير، والنجمين اللبنانيين وائل كفورى ونانسى عجرم، والنجم التونسى لطفى بوشناق، والنجم الأردنى عمر العبداللات، والأردنية زين عوض، وغيرهم.



