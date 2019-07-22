شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 34 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 34 عاماً.

أصيبت الراحلة بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج .

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وعملت صابرين بالاذاعة والتليفزيون بدولة البحرين ودخلت مجال التمثيل عام 2014، وقدمت أغلب أعمالها الفنية بالكويت حيث كانت تعيش هناك معظم أوقاتها، شاركت مؤخرا في مسلسل عشاق رغم الطلاق، والذي عرض في مارس الماضي.







