شكرا لقرائتكم خبر عن "الحاجة داعيالك".. دوللى شاهين تعود للساحة بأغنية سينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين أنها تواصل حالياً متابعة اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة، والتى تعود للساحة الغنائية من خلالها وتحمل اسم "الحاجة داعيالك". وقالت الفنانة دوللى شاهين لـ"الخليج 365"، إن الأغنية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم ستبدأ تصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها بالفضائيات. Advertisements يذكر أن آخر أغانى دوللى شاهين هى "حبيبى غير" والتى طرحتها منذ فترة وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقى حازم رأفت، كما أحيت الشهر الماضى حفل غنائى بمنطقة العين السخنة.

دوللى شاهين



دوللى شاهين

دوللى شاهين

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