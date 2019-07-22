منتج "ماكو" يكشف عن صور تعاقده مع التركي مراد يلدريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف محمد الشريف، منتج فيلم "ماكو" عن صور تعاقده مع الفنان التركي "مراد يلدريم" لينضم رسميًا لأبطال العمل الذي من المقرر بدء تصويره أغسطس المُقبل.

وأشار الشريف إلى أن التعاقد تم في تركيا، منذ أيام قليلة، وأن يلدريم أعرب عن سعادته بالمشاركة في عمل سينمائي مصري، ويستعد للحضور إلى القاهرة مطلع أغسطس.

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كانت الجهة المنتجة للفيلم طرحت العديد من الأفيشات المبدئية للفيلم، والتي تضم نجوم العمل، ومنهم: الفنان السوري قصي خولي والفنانة بسمة والفنانة ناهد السباعي والفنان الأردني منذر رياحنة والفنان خالد أنور والفنان محمد مهران والفنانة منة فضالي والفنانة سارة الشامي.

الفيلم بدأ الإعداد له منذ حوالي عامين، وسوف يتم طرحه في أواخر العام الجاري، وتدور أحداثه عن العبّارة سالم إكسبريس التي غرقت في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء.

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، إخراج محمد هشام الرشيدي، تأليف أحمد حليم، ومن المقرر أن ينضم لفريق الأبطال العديد من النجوم كضيوف شرف.