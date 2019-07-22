بالصور.. منة فضالي تمارس التمارين الرياضية في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور لها وهي تمارس التمارين في الجيم وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت منة خلال الصور بالملابس الرياضية وهي تمارس التمارين الشاقة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، بجانب جمال سليمان، وصابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين.

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