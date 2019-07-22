بعد صراع مع السرطان وفاة صابرين بورشيد عن عمر يناهز 34

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز 34 عاماً، بعد معاناتها مع المرض، حسبما أعلنت وسائل الاعلام البحرينية.

ونشرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة للراحلة وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .. انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يا رب صابرين بورشيد".

كانت صابرين قد شغلت الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بورم في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد، وطالب عدد من نجوم البحرين بسفرها للعلاج على نفقة الدولة.

صابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت العمل في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج صيف البحرين 2009 في أول تجربة لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات، حقق متابعة كبيرة.