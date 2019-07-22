وفاة والدة المطربة عزة بلبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: توفيت، فجر اليوم، والدة المطربة عزة بلبع إثر أزمة صحيه عانت منها خلال الفترة الماضية. وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، اليوم الاثنين. الراحلة أم لكل من المطربة عزة بلبع والشاعرة والإذاعية جليداء وأروى. عزة كرست تجربتها كمطربة مؤخراء لتقديم أغاني الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسي بالحفلات التي تشارك بها، وكانت في بدايتها الفنية قد شاركتهما الغناء بالأمسيات التي أحيوها.

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