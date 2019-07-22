فجر السعيد تحدد موقفها من خلاف القصبي والسدحان

دخلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على خط الخلاف الدائر مؤخرًا بين بطلي المسلسل الشهير “طاش ما طاش”، عبد الله السدحان وناصر القصبي. حيث أعلنت موقفها من الخلاف بين الفنانين السعوديين في تغريدة نشرتها فجر السعيد على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر قالت فيها: “في هجوم ناصر القصبي على عبدالله السدحاني .. اللي وده يعرف موقفي انا فزاعه مع السدحان باللي يامر فيه”.

وكان الفنان ناصر القصبي قد أقام في وقت سابق دعوى قضائية، ضد الفنان عبد الله السدحان، يطالبه فيها باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 و73 منه، ما جعل السدحان يهاجمه عبر حسابه بتويتر ويصف موقف القصبي بـ”قلة المروءة”.