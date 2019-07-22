تامر حسني يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا أغسطس المقبل

يستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي، وذلك يوم الخميس 1 أغسطس من الشهر المقبل.
من المقرر أن يقدم "حسني" خلال الحفلباقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن الفنان تامر حسنى يواصلتصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بنت أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق.
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