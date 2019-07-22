الاحتكاك الثقافي بين مصر وإريتريا في ندوة "اعرف أهلك" للقومي للمسرح

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، ثاني لقاءات البرنامج الشهرى اعرف أهلك"، للتعرف على الثقافات الأفريقية، أمس الأحد، بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

يأتى اللقاء ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتماشيًا مع جهود الدولة في مد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية، واستهدف اللقاء هذا الشهر التعريف بدولة "إريتريا"، ثقافةً وموقعًا جغرافيًا وإقليميًا، ومن حيث وقوعها في دول القرن الأفريقي، وعلاقاتها الجغرافية والتاريخية بمصر، بالتعاون مع مؤسسة

النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية، برئاسة الدكتور محمد عز الدين.

بدأ برنامج اللقاء بمجموعة من أشهر استعراضات الرقص الشعبي التراثى لدولة إريتريا، ومعرض للمشغولات والحرف اليدوية لهذه الدولة، عقب ذلك عقدت ندوة للتعريف بدولة إريتريا من موقع جغرافي وثروات، وسياسة دولة إريتريا واستقلالها، كما استعرضت الندوة أيضًا الاحتكاك الثقافى بين مصر وإريتريا والامتداد البشرى بين الدولتين.

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وأكد حبيب محمد عثمان، المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة إريتريا بالقاهرة، خلال الندوة، وجود علاقة طيبة بين شعب دولتى مصر وإريتريا، مشيرًا إلى أن هناك

عددًا من منطقة الزولا بإريتريا يقيمون بأسوان، وهذا يدل على علاقة اجتماعية وأصول تاريخية مشتركة.

من جانبه، تحدث الدكتور محمد مسعد، مدرس الإنثربولوجيا الثقافية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن دولة إريتريا من حيث المساحة الجيولوجية والموقع الجغرافي المميز لها، الذى جعلها مطمعًا لدول كثيرة، كما تحدث عن المعالم السياحة بها، وعدد السكان واستقلالها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ١٩٩١، وما يميزها من ثروات سمكية، وأن حرفة الصيد البحري من أهم مصادر الدخل القومى لديها، لوقوعها على البحر الأحمر.

وذلك بحضور ياسر عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، وكوكبة من المثقفين المصريين، وعدد من الجالية الإريترية فى مصر، أدار الندوة الدكتور محمد أمين عبدالصمد، مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز، وصاحب اللقاء معرض لمجموعة من إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.