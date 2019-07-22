تعرَّف على أسماء الفائزين في حفل توزيع جوائز الميما.. الليلة

يقام مساء اليوم، الإثنين، انطلاق حفل توزيع جوائز الميما بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلى أن أسماء الفائزين خلال الحفل هي كالآتي:
أفضل مطرب تامر حسنى
أفضل مطربة أنغام
أفضل مطرب شاب محمد الشرنوبى
أفضل مطربة شابة كارمن سليمان
أفضل كليب "عيش بشوقك" لتامر حسنى
أفضل مخرج كليب هادى الباجورى
أفضل أغنية "نفسى أقوله" لإليسا
أفضل مطرب لتتر مسلسلات أحمد شيبة
أفضل مطرب شعبى محمود الليثى
أفضل مطربة شعبية بوسى
أفضل أغنية سنجل وبحبك أنا لعمرو دياب
أفضل منظم حفلات وليد منصور
أفضل مديرة أعمال سارة الطباخ
أفضل دى جى وليد الحريرى
أفضل قناة غنائية فرى ميوزيك
أفضل راديو 9090
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