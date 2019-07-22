ادراج "مسرح الجنوب" ضمن مهرجانات الهئية العالمية للمسرح

وافقت الهئية العالمية للمسرح التالبعة لليونسكو، على ادراج المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب ضمن قاعدة بيانات المهرجانات الدولية ونشر جميع فعاليات المهرجان على الموقع الرسمى للهئية .

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب :" ان مسرح الجنوب حقق نجاحا كبيرا داخليا خارجيا خاصة ان الدورة الرابعة والتى اقيمت فى شهر ابريل الماضى بمحافظة اسيوط حققت اهدافها و استطاع المهرجان ان يقدم عروضة فى القرى والمستشفيات ومراكز الشباب وملاجى الايتام لاول مرة فى تاريخ اسيوط مما كان له اثره الكبير فى

اعادة تشكيل الوعى لدى اهالى القرى وايضا رفع الروح المعنوية لدى المرضى خاصة الاطفال منهم وكما كان للمهرجان السبق فى ادخال عروض وورش مسرح العرائس فى صعيد مصر كان ايضا له السبق هذا العام فى تقديم عروض الاراجوز المصرى لاول مرة فى محافظة اسيوط وقراها .

واضاف ان المهرجان وفر فرصة كبيرة لشباب الجنوب فى التعرف على تكنيك المسرح فى الدول الاخرى وايضا التعرف على تراثهم وثقافتهم وذلك من خلال الاحتكاك الذى حدث

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بين الفرق والشباب المصرى و الفرق الاجنبية المشاركة فى المهرجان .

كما استطاع المهرجان بدعم من مؤسسة مصر الخير ان يوفر جوائز دعم الانتاج للفرق الفائزة حتى يستمر هولاء الشباب فى انتاج وتقديم عروض مسرحية طوال العام .

ايضا حقق المهرجان حلم شباب الجنوب بتقديم اعمالهم الفنية خارج مصر وذلك من خلال برتوكولات التعاون التى وقعتها ادارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب مع عدد من المهرجانات الخارجية فى تونس والمغرب وفى هذا العام تم توقيع برتوكول مع مهرجان كينيا الدولى للمسرح لاستضافة العروض الفائزة فى المهرجان .

ولاول مرة شهدت مصر بصفة عامة ومحافظة اسيوط بشكل خاص تشكيل اكبر تجمع مسرحى افريقى من خلال الاعلان عن تاسيس اتحاد المسرحيين الافارقة وتتولى مصر رئاسة الدورة الاولى .