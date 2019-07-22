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كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 11:45 صباحاً - لم تجد الفنانة عبير صبري أمامها سوى الرد بعنف على تعليق يسخر من شكلها بصورة نشرتها مؤخرًا بحسابها على إنستغرام، حيث فوجئت بمتابعة لها تكتب تعليقاً على صورتها وهي تأكل التوت قائلة :”شفايف حمار دي مش شفايف بني آدم “.
وجاء رد صبري عنيفاً وكتبت :” يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة اكونت فيك عشان تشتمي اللي غيرانة منها… يا معوقة يا غيورة يا مسكينة ” .
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https://www.instagram.com/p/B0MBoTUgQMs/abeer_sabry #ماشاء_الله #AA#عبير_صبري#لندن
A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial) on Jul 21, 2019 at 10:53am PDT
وأثار هذا التعليق جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اعترض على طريقة عبير في الرد وأكد انه ليس من الجيد أن تنزل على مستوى هذا الرد والبعض الآخر تضامن معها.
يذكر انها ليست المرة الأولى التي تشن فيها عبير هجوماً حاداً على أحد المتابعين لها، فقد سبق وشنت هجوماً على شخص اتهمها بالزواج من أجل المال ولكنها هاجمته وكتبت له :” لما تتكلم عن جوزي تتكلم باحترام “.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري تهاجم متابعة بألفاظ نابية: يا حيوانة يا سليلة البهايم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.