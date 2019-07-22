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كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 11:45 صباحاً - تعرض ” يوجين نيجوي ” المدير الفنى لفريق ” دينامو بوخارست ” الرومانى لسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه أمام فريق ” أونيفرسيتاتيا كرايوفا ” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروماني أمس الأحد .
ذكرت صحيفة ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالية أنه تم إيقاف المباراة فى الدقيقة 25 بسبب السكتة القلبية التي تعرض لها يوجين البالغ من العمر 51 عاما .
وأضافت إنه تم وضع المدرب داخل سيارة الإسعاف ليتم نقله على الفور إلى مستشفى فلورياسكا .
الامر الذي أدى إلى دخول بعض اللاعبين فى نوبة بكاء وحالة من الصدمة عقب رؤيتهم للمدرب بهذ الوضع .
واستكملت المباراة بعد ذلك لينجح فريق كرايوفا من حسم اللقاء لمصلحته 2-0 متصدرا الدوري بينما يتراجع بوخارست الذي يشرف على تدريبه يوجين في موسمه الأول إلى المرتبة السابعة .
وكانت مطالبات من جماهير نادي دينامو طالبت بإقالة المدرب بعد شهر من تعيينه مشرفا فنيا على الفريق .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب يصاب بسكتة قلبية في الملعب خلال مباراة بعد المطالبة بإقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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