كيف رد عمرو دياب على اتهامه بتجاهل اولاده؟

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 11:45 صباحاً - تطارد النجم المصري عمرو دياب دائمًا إتهامات كثيرة بتجاهل ابنائه على الـ”سوشيال ميديا”، لكنه قرر مؤخرًا الرد على هذه الإنتقادات بشكل غير مباشر، واستغل حسابه على “إنستغرام” من أجل تهنئة ابنته جنى بعيد ميلادها.
ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلاً: “عيد ميلاد سعيد جميلي جنى… أحبك”.
وتلقى “الهضبة” آلاف التعليقات من جمهوره الذين حرصوا على تهنئة جنى بعيد ميلادها.
وحرص عدد من النجوم على إبداء إعجابهم بالصورة، ومنهم غادة عادل وآسر ياسين وأصالة وهنا شيحة وإيمان العاصي.
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A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Jul 20, 2019 at 2:06am PDT
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