وفاة الإعلامية ” صابرين بورشيد ” بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 11:45 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام بحرينية عن وفاة الإعلامية والممثلة ” صابرين بورشيد ” البالغة من العمر 33 عاما صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض .

حيث كان قد صرح والدها مؤخرا بتراجع حالتها الصحية بشكل مفاجئ وأن حياتها في خطر موضحا أنها أصيبت ب 3 أورام في المخ وبحاجة إلى إجراء جراحة عاجلة .

واكتشف ذلك بعد إجرائهم لسلسلة من الفحوصات مؤخرا بعد أن لاحظ على ابنته كثرة النوم وعدم تذكر أحد من أصدقائها ولا تعرف إلا ذويها وفقدان الذاكرة وصعوبة في المشي بشكل طبيعي .

وفي شهر أبريل الماضي بدأت صابرين بورشيد في تلقي العلاج في ألمانيا ونشر والدها صورها وهي على سرير المرض .

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بعد ان ناشد والد بورشيد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين .

واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات والد بورشيد وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين إلى الخارج للعلاج حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج .

ومنذ 10 ايام أعلنت الفنانة هيفاء حسين عن تعرض ” بورشيد “ لانتكاسة صحية أثناء رحلة علاجها ودخولها العناية المركزة ليتم الإعلان اليوم عن وفاتها .

. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الإعلامية البحرينية عبر هاشتاج ” صابرين بورشيد ” حيث دعوا لها بالرحمة والمغفرة