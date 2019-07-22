شاهد .. أول تعليق للفنان رشوان توفيق بعد وفاة زوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 11:45 صباحاً - أجرى الإعلامي المصري ” سيد علي ” اتصالا هاتفيا بالفنان المصري ” رشوان توفيق ” في برنامجه ” حق المواطن ” المذاع عبر قناة الحدث اليوم لمواساته في وفاة زوجته التي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض .
وتحدث الفنان رشوان توفيق عن زوجته الراحلة وقصة الحب التي جمعتهما وعن زواجهما وقصة تعارفهما عندما كانت تبلغ في هذا الوقت من العمر 17 عاما .
وقال رشوان توفيق أن زوجته دائما ما كانت تسانده ولم تشعره يوما بأي أزمة أو ضائقة وكانت معه في السراء والضراء قائلا وهو في حالة من البكاء : ” ربنا يرحمها ويكرمها وينور قبرها .. عاشت معي على السراء والضراء وكافحت معايا وربت ولادي وشالت عني كل حمول الدنيا ” .
وأضاف : ” شالتني حياتها كلها يعني معندكش فكرة ازاي اكرمتنى اكرمها الله ورفعها في أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة ” .
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