أحمد السقا ضيف شرف تامر حسني في «كل سنة وانت طيب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قارب النجم والمطرب المصري تامر حسنى على الإنتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم “كل سنة وإنت طيب”، حيث يتبقى لفريق العمل اسبوع واحد وينتهى من التصوير بشكل نهائى للحاق بعرضه فى موسم عيد الأضحى القادم.

ومن المقرر أن يظهر فى الفيلم بعض من النجوم كضيوف شرف فى الأحداث، وعلى رأسهم النجم احمد السقا بعد ما ظهر تامر حسنى معه فى مسلسل “ولد الغلابة”، في شهر رمضان الماضى.

وكان أحمد السقا قد انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية، بينما تظهر النجمة مى عز الدين كضيفة شرف خلال الأحداث أيضاً بعد الفيلم الذى جمع بينهما “عمر وسلمى”.

والجدير بالذكر أن “كل سنة وأنت طيب” اسم مؤقت للفيلم ومن المقرر تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.