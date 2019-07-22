هيثم شاكر يطرح برومو كليب «ماتوصنيش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب هيثم شاكر برومو كليب أغنية الجديدة التي تحمل اسم “ما توصنيش”، وذلك قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته، وهو من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.

النجم المصري قال في تصريحات صحفية : استمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل.

وتابع هيثم شاكر قائلا: استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وسأظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ما توصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور وتعلق في ذهنه.