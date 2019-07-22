شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن الإعلامية والممثلة صابرين بورشيد (33 عاما)، توفيت، اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض .

وكان والد صابرين بورشيد، قد أعلن في أبريل 2019 أن حياتها في خطر، وتحتاج إلى عملية عاجلة، إذ أنها تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، وذلك بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم، وعدم تذكر أحد من أصدقائها، ولا تعرف إلا ذويها، وسافر إلى الكويت، حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من 3 أورام في رأسها.

وعليه ناشد والد بورشيد، ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته، وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين.

واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات والد بورشيد وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

وقبل نحو 10 ايام، أعلنت مواطنتها الفنانة هيفاء حسين عن تعرض ”بورشيد“ لانتكاسة صحية أثناء رحلة علاجها، ليتم الإعلان اليوم عن وفاتها.

وسطع نجم الشابة صابرين بورشيد – وهي بحرينية الأب سعودية الأم – سريعًا، وكانت انطلاقتها في المجال الإعلامي، لتثبت نفسها لاحقًا أيضًا في الوسط الفني.

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ودرست الشابة البحرينية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

وبدأت صابرين بورشيد (33 عامًا) في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج ”صيف البحرين 2009″، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحًا فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

وخاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية ”مصباح زين“، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل ”عشاق رغم الطلاق“ الذي يعرض حاليًا عبر قناة MBC.

وتشارك صابرين أيضًا في البرنامج الكويتي المعروف ”ع السيف“، رفقة عدد آخر من الإعلاميين.

وقررت الإعلامية البحرينية الاستقرار في الكويت العام الماضي بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، واعترفت بأنها تنتظر أن يسند لها دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.

وتعد الفنانة شيلاء سبت من أقرب صديقات ”بورشيد“، حيث سبق أن صرحت صابرين أنها هي من دعمتها لتدخل مجال التمثيل.