شكرا لقرائتكم خبر عن "أفينجرز" يحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما والان مع التفاصيل

بات فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم)، الأحد، الفيلم الأكثر درّا للإيرادات في تاريخ السينما، خاطفا هذا اللقب من "أفاتار".

وحصد الفيلم الـ22 لاستوديوهات "مارفل" أكثر من 2.790 مليار دولار على الصعيد العالمي؛ ليتخطى 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009؛ ليصبح الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات في التاريخ.

وأعادت شركة ديزني إصدار الفيلم مضيفة مشاهد جديدة، في أواخر شهر يونيو/حزيران؛ للحصول على دفعة أخيرة مع اقترابها من تحقيق الرقم القياسي، إذ يمثل اعتلاء قمة الإيرادات أمرا غير عادي لاستوديوهات مارفل، التابعة لديزني، وسلسلة "أفينجرز" على وجه الخصوص، موضحة أن النسخ الـ4 السابقة للفيلم حققت في المتوسط 652.5 مليون دولار من مبيعات التذاكر.

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"المنتقمون" طُرح بدور السينما في أبريل/نيسان، ويعد ذروة قصة تُروى في 22 فيلما لشركة مارفل على مدى 10 أعوام، بطولة الممثلين روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث، والممثلة سكارليت جوهانسون.

قالت شركة ديزني، في بيان، إنها حققت حتى الآن 2.79 مليار دولار في جميع دور العرض على مستوى العالم بحلول الجمعة، وهو أقل ما حققه "أفاتار" بنحو 500 ألف دولار فقط، إذ حقق فيلم المخرج جيمس كاميرون الصادر عام 2009 نحو 2.789 مليار دولار، موضحة أن "أفينجرز: إند جيم" سيغلق هذه الفجوة بحلول الأحد.

بينما قال كيفن فيج، رئيس مارفل ستوديوز، إن الفيلم يصل لصدارة مبيعات التذاكر، لكنه سيخسر هذا اللقب على الأرجح أمام فيلم كاميرون المقبل، الذي يطرح 4 أفلام ضمن سلسلة "أفاتار"؛ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2021.

وذكر موقع "بوكس أوفس موجو" أنه بعد احتساب معدل التضخم، فإن فيلم (جن ويز ذا ويند) أو "ذهب مع الريح" من إنتاج 1939 يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات على الإطلاق، بينما يحتل "أفينجرز: إند جيم" المرتبة 16 في الترتيب بموجب هذا الاعتبار.