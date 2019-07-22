وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

Jul 22, 2019
توفيت الممثلة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد اليوم الاثنين 22 تموز بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 34 عاماً.
وكان أحمد بورشيد والد صابرين بورشيد قد كشف منذ أسابيع الى أن ابنته تعرضت مجددًا لانتكاسة خلال تلقيها العلاج، وقد ادخلت العناية المركزة.
نذكر ان صابرين كانت قد اصيبت بأورام سرطانية في الرأس.
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