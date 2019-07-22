وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

توفيت الممثلة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد اليوم الاثنين 22 تموز بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 34 عاماً.

وكان أحمد بورشيد والد صابرين بورشيد قد كشف منذ أسابيع الى أن ابنته تعرضت مجددًا لانتكاسة خلال تلقيها العلاج، وقد ادخلت العناية المركزة.

نذكر ان صابرين كانت قد اصيبت بأورام سرطانية في الرأس.