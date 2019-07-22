فن ومشاهير

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

Jul 22, 2019

توفيت الممثلة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد اليوم الاثنين 22 تموز بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 34 عاماً.

وكان أحمد بورشيد والد صابرين بورشيد قد كشف منذ أسابيع الى أن ابنته تعرضت مجددًا لانتكاسة خلال تلقيها العلاج، وقد ادخلت العناية المركزة.

نذكر ان صابرين كانت قد اصيبت بأورام سرطانية في الرأس.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا